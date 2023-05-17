Буданов: На параде 9 мая в москве и Мариуполе были двойники путина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что известно о трех двойниках путина. В частности, на параде 9 мая в москве и Мариуполе были двойники. Об этом Буданов заявил в проекте “Антиподы” для ISLND TV, пишет УНН.
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"Путин в Мариуполе был не настоящий. Это разные люди вообще, просто посмотрите по ушам — разные уши. Как минимум есть три человека, у них даже привычки разные", — сказал глава украинской разведки.
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Также Буданов отметил, что Украина не ставит своей целью смерть путина, хотя это вполне законно: "путин является законной целью для Украины, но мы не пытаемся его ликвидировать".
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