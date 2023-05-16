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Нардеп Шевченко, якого називають “фанатом” лукашенка, насправді допомагав ГУР - Буданов

Нардеп Шевченко, якого називають “фанатом” лукашенка, насправді допомагав ГУР - Буданов

Київ • УНН

 • 1993632 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко, якого також називають “фанатом” білоруського диктатора олександра лукашенка, насправді працював на українську розвідку. Про це в інтерв’ю “Разные люди” заявив керівник ГУР Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Буданов зазначив, що "Слуга народу", якого також називають "фанатом” президента білорусі олександра лукашенка, був насправді задіяний ГУР, щоб побудувати комунікацію з білоруссю та не допустити вступу мінська у війну.

Цитата

"Ми задіяли всі можливі наші канали для комунікації (з білоруссю — ред.), які у нас були. Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування білорусі, як країни, у цю війну — це перша мета. І друге — коли сталося витіснення та втеча російської армії, щоб не допустити повторних спроб заходів з території білорусі в Україну чи спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти", — сказав Буданов, додавши, що йдеться про Євгена Шевченка.

"Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього", – зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо

У квітні 2021 року народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко у в мінську зустрівся з білоруським лідером олександром лукашенком.

Після початку повномасштабного вторгнення Шевченко повідомив, що добровільно пішов до лав Збройних сил України.

Цю інформацію нардеп повідомив після того, як його затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався його перетнути.

Влітку 2022 року політик потрапив у гучний скандал, коли прийшов до Верховної Ради у військовій формі. Його колеги вимагали від нього вийти із зали та переодягнутися.

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