Нардеп Шевченко, которого называют "фанатом" лукашенко, на самом деле помогал ГУР - Буданов

Детали

Буданов отметил, что "Слуга народа", которого также называют "фанатом” президента беларуси александра лукашенко, был на самом деле задействован ГУР, чтобы построить коммуникацию с беларусью и не допустить вступления минска в войну.

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"Мы задействовали все возможные наши каналы для коммуникации (с беларусью — ред.), которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания беларуси, как страны, в эту войну — это первая цель. И второе — когда произошло вытеснение и бегство российской армии, чтобы не допустить повторных попыток заходов с территории беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь", — сказал Буданов, добавив, что речь идет о Евгении Шевченко.

"Ну, все понимают, это господин Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", – отметил начальник ГУР.

Напомним

В апреле 2021 года народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в Минске встретился с белорусским лидером александром лукашенко.

После начала полномасштабного вторжения Шевченко сообщил, что добровольно ушёл в ряды Вооружённых сил Украины.

Эту информацию нардеп сообщил после того, как его задержали на границе с Польшей, когда он пытался её пересечь.

Летом 2022 года политик попал в громкий скандал, когда пришел в Верховную Раду в военной форме. Его коллеги требовали от него выйти из зала и переодеться.