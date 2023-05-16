Нардеп Шевченко, которого называют "фанатом" лукашенко, на самом деле помогал ГУР - Буданов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко, которого также называют “фанатом” белорусского диктатора александра лукашенко, на самом деле работал на украинскую разведку. Об этом в интервью “Разные люди” заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
Буданов отметил, что "Слуга народа", которого также называют "фанатом” президента беларуси александра лукашенко, был на самом деле задействован ГУР, чтобы построить коммуникацию с беларусью и не допустить вступления минска в войну.
Цитата
"Мы задействовали все возможные наши каналы для коммуникации (с беларусью — ред.), которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания беларуси, как страны, в эту войну — это первая цель. И второе — когда произошло вытеснение и бегство российской армии, чтобы не допустить повторных попыток заходов с территории беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь", — сказал Буданов, добавив, что речь идет о Евгении Шевченко.
"Ну, все понимают, это господин Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", – отметил начальник ГУР.
Напомним
В апреле 2021 года народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в Минске встретился с белорусским лидером александром лукашенко.
После начала полномасштабного вторжения Шевченко сообщил, что добровольно ушёл в ряды Вооружённых сил Украины.
Эту информацию нардеп сообщил после того, как его задержали на границе с Польшей, когда он пытался её пересечь.
Летом 2022 года политик попал в громкий скандал, когда пришел в Верховную Раду в военной форме. Его коллеги требовали от него выйти из зала и переодеться.