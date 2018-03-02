Глава Госаудитслужбы прокомментировала арест своего имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова утверждает, что не располагает информацией об аресте своего имущества. Об этом она сообщила во время своего отчета, передает корреспондент УНН.
"Я пользуюсь своим имуществом. На сегодня у меня информация об аресте моего имущества отсутствует. Потому что нет решения суда ни у меня на руках, ни у моих адвокатов, и также это постановление суда отсутствует в реестре, насколько мне известно", - сказала она.
Напомним, 23 января главе Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящие мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.
29 января суд отказал САП в отстранении главы Госаудитслужбыот должности.
Также УНН сообщал, что суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы.