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Голова Держаудитслужби прокоментувала арешт свого майна

Голова Держаудитслужби прокоментувала арешт свого майна

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Державної аудиторський служби України Лідія Гаврилова стверджує, що не має інформації про арешт свого майна. Про це вона повідомила під час свого звіту, передає кореспондент УНН.

“Я користуюсь своїм майном. На сьогодні у мене інформації щодо арешту мого майна відсутня. Тому що немає ухвали суду ні в мене на руках, ні в моїх адвокатів, і також ця ухвала суду відсутня в реєстрі, наскільки мені відомо”, — сказала вона.

Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис. євро, знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

25 січня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання до 25 березня.

29 січня суд відмовив САП у відстороненні голови Держаудитслужби від посади.

Також УНН повідомляв, що суд арештував майно голови Держаудитслужби.

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