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Глава делегации Украины в ПА НАТО поддержала удары по Сирии

Глава делегации Украины в ПА НАТО поддержала удары по Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз выступила в поддержку совместной операции США, Великобритании и Франции в Сирии, передает УНН.

"Поддерживаю совместную операцию США, Великобритании и Франции в Сирии. Решительный военный ответ - единственный путь борьбы с нарушениями международного права и Международной конвенции о запрете использования химического оружия", - заявила Фриз на своей странице в Facebook.

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По ее словам, "каждый, кто избрал для себя путь нарушения цивилизованного сосуществования, демократического развития и соблюдения прав и свобод человека, должен осознавать свое неотвратимое наказание".

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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