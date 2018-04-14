Голова делегації України в ПА НАТО підтримала удари по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова постійної делегації України в ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії, передає УНН.
"Підтримую спільну операцію США, Великобританії та Франції в Сирії. Рішуча військова відповідь – єдиний шлях боротьби з порушеннями міжнародного права та Міжнародної конвенції щодо заборони використання хімічної зброї", – заявила Фріз на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, "кожен, хто обрав для себе шлях порушення цивілізованого співіснування, демократичного розвитку та поваги до прав та свобод людини, має усвідомлювати своє невідворотнє покарання".
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.