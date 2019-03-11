Голкипер сборной Украины вошел в символическую сборную тура Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Страж ворот ФК "Леганес" и сборной Украины Андрей Лунин оказался лучшим вратарем 27-го тура испанской Примеры по версии издания "Marca", информирует УНН.
Испанский источник отметил отраженный пенальти в противостоянии с грозным мадридским "Атлетиком" в котором "Леганес" уступил 0:1.
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Кроме Лунина в символическую сборную также попали: Коста ("Вильярреал"), Хименес ("Атлетико"), Пике ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Гранеро ("Эспаньол"), Ферран ("Валенсия"), Инуи Такаси ("Алавес"), Рауль Гарсия ("Атлетик"), Хуан Мата ("Хетафе"), Бен Йеддер ("Севилья").
Отметим, что права на Лунина принадлежат "Реалу", но по контракту аренды украинец защищает цвета "Леганес".