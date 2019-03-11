Голкіпер збірної України увійшов до символічної збірної туру Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Страж воріт ФК "Леганес" та збірної України Андрій Лунін виявився найкращим воротарем 27-го туру іспанської Прімери за версією видання "Marca", інформує УНН.
Іспанське джерело відзначило відбитий пенальті у протистоянні із грізним мадридським "Атлетіком" в якому "Леганес" поступився 0:1.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зінченко увійшов до символічної збірної місяця в АПЛ
Окрім Луніна до символічної збірної також потрапили: Коста ("Вільярреал"), Хіменес ("Атлетіко"), Піке ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Гранеро ("Еспаньйол"), Ферран ("Валенсія"), Інуї Такасі ("Алавес"), Рауль Гарсія ("Атлетік"), Мата ("Хетафе"), Бен Йеддер ("Севілья").
Зауважимо, що права на Луніна належать "Реалу", але по контракту оренди українець захищає кольори "Леганесу".