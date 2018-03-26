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Голкипер в Италии получил красную карточку за то, что справил нужду на поле

Голкипер в Италии получил красную карточку за то, что справил нужду на поле

Киев  •  УНН

 • 27437 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Голкипер команды “Мессина”, выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, Армандо Приско получил красную карточку за то, что справил нужду во время матча чемпионата с “Игеа Виртус” (0:0). Об этом сообщает Football Italia, передает УНН.

“Каждый день я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет, как только мы приехали на стадион, потом перед разминкой, еще раз когда уже вернулись в раздевалку, и потом в перерыве. Я уже не мог терпеть. Я ходил по кругу и выглядел как ненормальный.

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Я заметил, что игра остановилась перед заменой и попробовал воспользоваться ситуацией. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто этого не увидел, за исключением, к сожалению, арбитра”, — сказал Приско.

Он добавил, что извинился и не стал спорить.

“Я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому как мог маскировал свои действия. Я поступил неправильно, но я действительно уже не мог терпеть”, — отметил голкипер.

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