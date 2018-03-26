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Голкіпер в Італії отримав червону картку за те, що помочився на полі

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Голкіпер команди "Мессіна", яка виступає в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Італії, Армандо Пріско отримав червону картку за те, що помочився під час матчу чемпіонату з "Ігеа Віртус" (0:0). Про це повідомляє Football Italia, передає УНН.

"Кожен день я випиваю по 2-3 літри води. Я сходив у туалет, як тільки ми приїхали на стадіон, потім перед розминкою, ще раз коли вже повернулися в роздягальню, і потім на перерві. Я вже не міг терпіти. Я ходив по колу і виглядав як ненормальний.

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Я помітив, що гра зупинилася перед заміною і спробував скористатися ситуацією. Я зробив вигляд, що роблю розтяжку за рекламним щитом. Ніхто цього не побачив, за винятком, на жаль, арбітра", - сказав Пріско.

Він додав, що вибачився і не сперечався.

"Я не зробив нічого непристойного. Розумію, що на стадіоні було багато дітей, тому як міг маскував свої дії. Я вчинив неправильно, але я дійсно вже не міг терпіти", - зазначив голкіпер.

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