Голливудский актер Мэттью Макконахи получил аттестат в 49 лет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64265 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80961 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93850 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123089 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111627 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Голливудский актер Мэттью Макконахи получил аттестат в 49 лет

Голливудский актер Мэттью Макконахи получил аттестат в 49 лет

Киев  •  УНН

 • 12934 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Голливудский актер Мэттью Макконахи через 31 год после окончания школы наконец пришел за аттестатом. Как пишет USA Today, в пятницу вечером актер появился на выпускной в средней школе города Лонгвью, штат Техас, которую закончил в 1988 году, информирует УНН.

Администрация школы объяснила, что обычно на церемонии вручают обложки аттестатов - за самим документом выпускники приходят потом, но Макконахи этого не сделал.

Выпускникам этого года 49-летний Макконахи пожелал следовать за своим сердцем. После этого актеру вручили аттестат, на что он отреагировал одной репликой: "Доказательство".

Справка УНН: Мэттью МакКонахи - обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в фильме "Далласский клуб покупателей".

Напомним, Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизма в Йоханнесбурге. Момент атаки, снятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показал в эфире телеканал ENCA.

Нападающий прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что сначала принял удар в спину за случайный толчок в толпе.

После этого, Шварценеггер заявил, что не будет выдвигать обвинения против нападающего.

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