Голливудский актер Мэттью Макконахи получил аттестат в 49 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Голливудский актер Мэттью Макконахи через 31 год после окончания школы наконец пришел за аттестатом. Как пишет USA Today, в пятницу вечером актер появился на выпускной в средней школе города Лонгвью, штат Техас, которую закончил в 1988 году, информирует УНН.
Администрация школы объяснила, что обычно на церемонии вручают обложки аттестатов - за самим документом выпускники приходят потом, но Макконахи этого не сделал.
Выпускникам этого года 49-летний Макконахи пожелал следовать за своим сердцем. После этого актеру вручили аттестат, на что он отреагировал одной репликой: "Доказательство".
Справка УНН: Мэттью МакКонахи - обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в фильме "Далласский клуб покупателей".
Напомним, Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизма в Йоханнесбурге. Момент атаки, снятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показал в эфире телеканал ENCA.
Нападающий прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что сначала принял удар в спину за случайный толчок в толпе.
После этого, Шварценеггер заявил, что не будет выдвигать обвинения против нападающего.