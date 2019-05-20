Голівудський актор Меттью Макконахі отримав атестат в 49 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Голлівудський актор Меттью Макконахі через 31 рік після закінчення школи нарешті прийшов за атестатом. Як пише USA Today, в п'ятницю ввечері актор з'явився на випускний в середній школі міста Лонгвью, штат Техас, яку закінчив в 1988 році, інформує УНН.
Адміністрація школи пояснила, що зазвичай на церемонії вручають обкладинки атестатів — за самим документом випускники приходять потім, але Макконахі цього не зробив.
Випускникам цього року 49-річний Макконахі побажав слідувати за своїм серцем. Після цього акторові вручили атестат, на що він відреагував однією реплікою: “Доказ”.
Довідка УНН: Меттью Макконахі — володар “Оскара” і “Золотого глобуса” за кращу чоловічу роль у фільмі “Далласький клуб покупців”.
Нагадаємо, Шварценеггер піддався в суботу нападу невідомого під час відвідування змагання з атлетизму в Йоганнесбурзі. Момент атаки, знятий на камеру мобільного телефону одного з очевидців, показав в ефірі телеканал ENCA.
Нападник прорвався крізь охорону 71-річного актора і завдав йому удар в спину в стрибку двома ногами в той час, як той фотографувався з учасниками змагань. Шварценеггер похитнувся, але встояв на ногах. Пізніше у своєму акаунті в Twitter він зізнався, що спочатку прийняв удар в спину за випадковий поштовх в натовпі.
Після цього, Шварценеггер заявив, що не висуватиме звинувачення проти нападника.