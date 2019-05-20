Голівудський актор Меттью Макконахі отримав атестат в 49 років

КИЇВ. 20 травня. УНН. Голлівудський актор Меттью Макконахі через 31 рік після закінчення школи нарешті прийшов за атестатом. Як пише USA Today, в п'ятницю ввечері актор з'явився на випускний в середній школі міста Лонгвью, штат Техас, яку закінчив в 1988 році, інформує УНН.