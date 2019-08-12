Goldman Sachs: торговая война с Китаем приведет США к рецессии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год). К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc., сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны. "В целом, мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста", — говорится в сообщении банка.
Напомним, обострение конфронтации между США и Китаем привело к резкому колебания фондовых индексов.