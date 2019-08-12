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Goldman Sachs: торговельна війна з Китаєм призведе США до рецесії

Goldman Sachs: торговельна війна з Китаєм призведе США до рецесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Побоювання, що торговельна війна між США і Китаєм призведе до рецесії американської економіки, зростають, дві найбільші економіки світу навряд чи укладуть угоду до наступних президентських виборів в Штатах (2020 рік). Такої думки дійшли аналітики з Goldman Sachs Group Inc., повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Goldman Sachs заявив, що знизив свій прогноз по зростанню економіки США на четвертий квартал на 20 базисних пунктів до 1,8% на тлі більш значного, ніж очікувалося, впливу торговельної війни. "В цілому, ми підвищили нашу оцінку впливу торгової війни на темпи економічного зростання", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів.

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