Goldman Sachs: торговельна війна з Китаєм призведе США до рецесії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Побоювання, що торговельна війна між США і Китаєм призведе до рецесії американської економіки, зростають, дві найбільші економіки світу навряд чи укладуть угоду до наступних президентських виборів в Штатах (2020 рік). Такої думки дійшли аналітики з Goldman Sachs Group Inc., повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Goldman Sachs заявив, що знизив свій прогноз по зростанню економіки США на четвертий квартал на 20 базисних пунктів до 1,8% на тлі більш значного, ніж очікувалося, впливу торговельної війни. "В цілому, ми підвищили нашу оцінку впливу торгової війни на темпи економічного зростання", - йдеться в повідомленні банку.
Нагадаємо, загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів.