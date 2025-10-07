$41.340.11
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Goldman Sachs прогнозирует рост цены золота до $4900 за унцию к 2026 году

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота до $4900 за унцию на декабрь 2026 года. Это связано с ожидаемым притоком средств в золотые ETF и активными закупками центральных банков.

Goldman Sachs прогнозирует рост цены золота до $4900 за унцию к 2026 году

Один из ведущих инвестиционных банков мира Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года до $4900 за унцию, ожидая дальнейший приток средств в золотые ETF и активные закупки со стороны центральных банков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американский финансовый гигант Goldman Sachs пересмотрел свой предыдущий прогноз с $4300 до $4900 за унцию золота на конец 2026 года. Как отмечают аналитики банка, основными драйверами будущего роста станут инвестиционный спрос в западных биржевых фондах (ETF), стратегические закупки центральных банков, а также ожидаемое смягчение монетарной политики США.

Мы считаем, что риски для нашего повышенного прогноза цены на золото все еще смещены в сторону роста чистого рынка, поскольку диверсификация частного сектора на относительно небольшом рынке золота может увеличить объем активов ETF выше нашей оценки, что предполагается на основе ставок 

– отметили в Goldman Sachs.

По состоянию на вторник, 01:30 по Гринвичу, спотовая цена золота торговалась около $3960 за унцию, после установления нового исторического максимума – $3977,19 накануне.

Цена на золото впервые в истории превысила отметку в $3900 за унцию06.10.25, 09:57 • 3442 просмотра

С начала года золото подорожало на 51%, что связано с активными закупками со стороны центробанков, ростом спроса на ETF, ослаблением доллара США и повышенным интересом розничных инвесторов, которые рассматривают золото как защитный актив в периоды геополитической нестабильности.

Goldman Sachs прогнозирует, что средний объем закупок центральных банков достигнет 80 метрических тонн в 2025 году и 70 тонн в 2026 году. Аналитики отмечают, что развивающиеся страны продолжат диверсифицировать свои валютные резервы, наращивая долю золота.

Акции золотодобывающих компаний выросли на 135%, превзойдя прибыль производителей чипов, несмотря на ажиотаж вокруг ИИ03.10.25, 14:46 • 3118 просмотров

Кроме того, ожидается, что активы золотых ETF на Западе существенно вырастут после возможного снижения учетной ставки Федеральной резервной системой США на 100 базисных пунктов к середине 2026 года.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото – сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях. А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. 

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике 

– резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Конкорд Банк
Елена Соседка
Федеральная резервная система
Reuters
Соединённые Штаты