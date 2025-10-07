Goldman Sachs прогнозує зростання ціни золота до $4900 за унцію до 2026 року

Один із провідних інвестиційних банків світу Goldman Sachs підвищив прогноз вартості золота на грудень 2026 року до $4900 за унцію, очікуючи подальший приплив коштів у золоті ETF та активні закупівлі з боку центральних банків. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американський фінансовий гігант Goldman Sachs переглянув свій попередній прогноз з $4300 до $4900 за унцію золота на кінець 2026 року. Як зазначають аналітики банку, основними драйверами майбутнього зростання стануть інвестиційний попит у західних біржових фондах (ETF), стратегічні закупівлі центральних банків, а також очікуване пом’якшення монетарної політики США.

Ми вважаємо, що ризики для нашого підвищеного прогнозу ціни на золото все ще зміщені в бік зростання чистого ринку, оскільки диверсифікація приватного сектору на відносно невеликому ринку золота може збільшити обсяг активів ETF вище нашої оцінки, що передбачається на основі ставок – зазначили в Goldman Sachs.

Станом на вівторок, 01:30 за Гринвічем, спотова ціна золота торгувалася близько $3960 за унцію, після встановлення нового історичного максимуму – $3977,19 напередодні.

Від початку року золото подорожчало на 51%, що пов’язано з активними закупівлями з боку центробанків, зростанням попиту на ETF, ослабленням долара США та підвищеним інтересом роздрібних інвесторів, які розглядають золото як захисний актив у періоди геополітичної нестабільності.

Goldman Sachs прогнозує, що середній обсяг закупівель центральних банків сягне 80 метричних тонн у 2025 році та 70 тонн у 2026 році. Аналітики зазначають, що країни, що розвиваються, продовжать диверсифікувати свої валютні резерви, нарощуючи частку золота.

Крім того, очікується, що активи золотих ETF на Заході суттєво зростуть після можливого зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США на 100 базисних пунктів до середини 2026 року.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото – сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях. А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку.

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.