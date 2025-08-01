Goldman призывает к осторожности на фоне падения кредитных спредов до минимумов 2007 года перед мировым финансовым кризисом

Кредитные стратеги компании Goldman Sachs Group Inc. призывают клиентов хеджировать риски, поскольку премии за доходность глобальных корпоративных облигаций на этой неделе снизились до самого низкого уровня с 2007 года непосредственно перед мировым финансовым кризисом, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Недавние торговые соглашения между США и их торговыми партнерами внесли ясность в вопрос о пошлинах, и "инвесторы готовы мириться с замедлением роста в краткосрочной перспективе, пока риски рецессии остаются под контролем", написали стратеги Goldman во главе с Лотфи Каруи в заметке от 31 июля. Однако они предостерегают от самоуспокоения.

Согласно индексу Bloomberg, премия за доходность глобальных инвестиционных облигаций в четверг снизилась до 79 базисных пунктов, что является самым низким показателем с июля 2007 года непосредственно перед мировым финансовым кризисом.

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Несмотря на то, что кредитные спреды сузились, а индекс S&P 500 достиг рекордного максимума на этой неделе, политики Федеральной резервной системы США воздержались от сигналов о скором снижении ставок, указывая на то, что центральному банку по-прежнему необходимы дополнительные данные, чтобы убедиться в отсутствии инфляционных рисков.

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"Источников понижательных рисков достаточно, чтобы оправдать необходимость хеджирования портфелей", - пишут стратеги. "Рост может неожиданно замедлиться", дезинфляционное давление может ослабнуть, а возобновившиеся опасения по поводу независимости ФРС могут спровоцировать резкую распродажу долгосрочных облигаций.

Согласно отчету, экономисты Goldman по-прежнему ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, октябре и декабре, а затем еще на два пункта в 2026 году. На этой неделе ФРС также снизила свой прогноз роста экономики США, сославшись на замедление экономической активности.

"Можно утверждать, что торговая политика стала гораздо более предсказуемой, чем в марте и апреле, что позволило рынкам существенно снизить оценку риска рецессии, - добавили они. - Хотя новости о пошлинах стали менее значимыми факторами, влияющими на склонность к риску, их влияние будет становиться все более значимым благодаря внутриотраслевой дисперсии, поскольку инвесторы начинают учитывать различия в ценах в разных цепочках поставок".

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