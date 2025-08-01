Goldman закликає до обережності на тлі падіння кредитних спредів до мінімумів 2007 року перед світовою фінансовою кризою

Кредитні стратеги компанії Goldman Sachs Group Inc. закликають клієнтів хеджувати ризики, оскільки премії за дохідність глобальних корпоративних облігацій цього тижня знизилися до найнижчого рівня з 2007 року безпосередньо перед світовою фінансовою кризою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Нещодавні торгові угоди між США та їхніми торговими партнерами внесли ясність у питання про мита, і "інвестори готові миритися із уповільненням зростання в короткостроковій перспективі, поки ризики рецесії залишаються під контролем", написали стратеги Goldman на чолі з Лотфі Каруї на замітці від 31 липня. Однак вони застерігають від самозаспокоєння.

Згідно з індексом Bloomberg, премія за дохідність глобальних інвестиційних облігацій в четвер знизилася до 79 базисних пунктів, що є найнижчим показником з липня 2007 року безпосередньо перед світовою фінансовою кризою.

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Попри те, що кредитні спреди звузилися, а індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму на цьому тижні, політики Федеральної резервної системи США утрималися від сигналів про швидке зниження ставок, вказуючи на те, що центральному банку, як і раніше, необхідні додаткові дані, щоб переконатися у відсутності інфляційних ризиків.

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"Джерел знижувальних ризиків достатньо, щоб виправдати необхідність хеджування портфелів", - пишуть стратеги. "Зростання може несподівано сповільнитися", дезінфляційний тиск може послабшати, а побоювання, що відновилися, з приводу незалежності ФРС можуть спровокувати різкий розпродаж довгострокових облігацій.

Згідно зі звітом, економісти Goldman, як і раніше, очікують, що ФРС знизить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у вересні, жовтні та грудні, а потім ще на два пункти у 2026 році. Цього тижня ФРС також знизила свій прогноз зростання економіки США, пославшись на уповільнення економічної активності.

"Можна стверджувати, що торговельна політика стала набагато передбачуванішою, ніж у березні та квітні, що дозволило ринкам суттєво знизити оцінку ризику рецесії, - додали вони. - Хоча новини про мита стали менш значущими факторами, що впливають на схильність до ризику, їхній вплив ставатиме все більш значущим завдяки внутрішньогалузевій дисперсії, оскільки інвестори починають враховувати відмінності у цінах у різних ланцюжках поставок".

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