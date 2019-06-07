Гол Зозули не помог "Альбасете" избежать поражения в матче с клубом Селезнева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В чемпионате испанской Сегунды состоялся поединок команд украинских форвардов - "Альбасете" Романа Зозули принимал "Малагу" Евгения Селезнева, передает корреспондент УНН.
При счете 0:2 один мяч для "Альбасете" сумел сыграть именно Зозуля. Нападающий в падении отличился результативной попыткой головой.
Зато Селезнев не попал в заявку "анчоусов", а экс-форвард "Шахтау" Бланко-Лещук был удален во втором тайме (выступает за "Малагу").
Примечательно, что команды украинцев борются за попадание в Примеру, но уже не имеют шансов повыситься в направлении. За тур до конца чемпионата оба коллектива набрали по 71 очку и делят 3 и 4 места.
Добавим, в этом сезоне Сегунды Зозуля провел 34 матч и забил 11 раз.