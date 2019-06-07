Гол Зозулі не допоміг "Альбасете" уникнути поразки у матчі з клубом Селезньова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В чемпіонаті іспанської Сегунди відбувся поєдинок команд українських форвардів – "Альбасете" Романа Зозулі приймав "Малагу" Євгена Селезньова, передає кореспондент УНН.
За рахунку 0:2 один м'яч для "Альбасете" зумів відіграти саме Зозуля. Нападник у падінні відзначився результативною спробою головою.
Натомість Селезньов не потрапив до заявки "анчоусів", а екс-форвард "Шахтая" Бланко-Лещук був вилучений у другому таймі (виступає за "Малагу").
Примітно, що команди українців борються за потрапляння в Прімеру, але вже не мають шансів підвищитися у напряму. За тур до кінця чемпіонату обидва колективи набрали по 71 очку і ділять 3 і 4 місця.
Додамо, у цьому сезоні Сегунди Зозуля провів 34 матч і забив 11 раз.