Гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения в заключительном туре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В последнем туре Английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 “Вест Хэм” представителя национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко дома разошелся миром с “Астон Виллой”, сообщает корреспондент УНН.
Наш футболист вышел по замене на 46 минуте, а на 85-й отличился спасительным голом. Ярмоленко получил мяч рядом с правой частью штрафной зоны, сместился немного в центр и нанес удар левой. Игровой снаряд благодаря рикошета перелетел вратаря — 1:1.
С 39-ю очками “Молотобойцы” финишировали на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “ВХЮ” 23 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.