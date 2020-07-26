Гол Ярмоленка врятував "Вест Хем" від поразки в заключному турі АПЛ

Наш футболіст вийшов із заміни на 46 хвилині, а на 85-й відзначився рятівним голом. Ярмоленко отримав м’яч поряд з правою частиною штрафної зони, змістився трохи в центр та завдав удару лівою. Ігровий снаряд завдяки рикошету перелетів воротаря — 1:1.

Із 39-ма очками “Молотобійці” фінішували на 16-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “ВХЮ” 23 поєдинки, в яких забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу.