Гол Ярмоленка врятував "Вест Хем" від поразки в заключному турі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В останньому турі Англійської Прем’єр-ліги сезону-2019/2020 “Вест Хем” представника національної збірної України Андрія Ярмоленка вдома розійшовся миром з “Астон Віллою”, повідомляє кореспондент УНН.
Наш футболіст вийшов із заміни на 46 хвилині, а на 85-й відзначився рятівним голом. Ярмоленко отримав м’яч поряд з правою частиною штрафної зони, змістився трохи в центр та завдав удару лівою. Ігровий снаряд завдяки рикошету перелетів воротаря — 1:1.
Із 39-ма очками “Молотобійці” фінішували на 16-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “ВХЮ” 23 поєдинки, в яких забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу.