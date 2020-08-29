Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу в спарринге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В рамках подготовки к новому сезону английский "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в контрольном матче победил "Брентфорд" (2:1), передает УНН.
Наш футболист вышел в стартовом составе "Молотобойцев" и на 5-й минуте сменил цифры на табло, отличившись с передачи Форналсу в контратаке. Причем украинец забил правой ногой, хотя его основная нога в футболе - левая. В перерыве Дэвид Мойес украинца заменил.
Отметим, что завтра Ярмоленко должен присоединиться к своим партнерам по сборной Украины, в Харькове готовятся к старту в Лиге наций-2020/2021.
Напомним, что в стартовом спарринге межсезонья Ярмоленко также принял участие.