Клуб Ярмоленка провів стартові спаринги перед сезоном АПЛ

Одна частина команди грала з “Вікомбом”, а інша, в якій опинився й атакувальний півзахисник національної збірної України Андрій Ярмоленко, зустрічалася з “Іпсвічем”.

Наш футболіст вийшов у стартовому складі “молотобійців” і провів на полі весь ігровий час зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 4:1.

Додамо, що до старту АПЛ-2020/2021 (12 вересня) “Вест Хем” планує провести ще три контрольні матчі.