Клуб Ярмоленко провел стартовые спарринги перед сезоном АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Английский “Вест Хэм” в рамках подготовки к старту нового сезона провел сразу два контрольных матча, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Одна часть команды играла с “Викомбе”, а другая, в которой оказался и атакующий полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, встречалась с “Ипсвичем”.
Наш футболист вышел в стартовом составе “молотобойцев” и провел на поле все игровое время встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 4:1.
Добавим, что до старта АПЛ-2020/2021 (12 сентября) “Вест Хэм” планирует провести еще три контрольных матча.