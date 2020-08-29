Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" здобути перемогу у спарингу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У рамках підготовки до нового сезону англійський "Вест Хем" вінгера національної збірної України Андрія Ярмоленка в контрольному матчі переміг "Брентфорд" (2:1), передає УНН.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі "Молотобійців" і на 5-й хвилині змінив цифри на табло, відзначившись з передачі Форналсу в контратаці. Причому українець забив правою ногою, хоча його основна нога у футболі – ліва. У перерві Девід Мойєс українця замінив.
Зауважимо, що завтра Ярмоленко має приєднатися до своїх партнерів по збірній України, які в Харкові готуються до старту в Лізі націй-2020/2021.
Нагадаємо, що у стартовому спарингу міжсезоння Ярмоленко також взяв участь.