Гол Яремчука спас "Гент" от поражения в матче чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал "Андерлехт" защитника "сине-желтых" Богдана Михайличенко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Яремчук появился на поле со стартовым свистком, на 61-й минуте получил желтую карточку, а на 89-й — забил мяч, который принес его команде ничью со счетом 1:1.
Роман Безус вышел на замену сразу после перерыва, а Игорь Пластун не попал в заявку на игру.
Примечательно, что из-за положительного тест украинца из состава гостей на коронавирус полноценного дерби подопечных Андрея Шевченко не получилось.
Также отметим, что имея в активе 13 очков, “Гент” занимает двенадцатое место в турнирной таблице О Лиги. “Андерлехт” с 23-ю пунктами — третий.