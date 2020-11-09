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Гол Яремчука врятував "Гент" від поразки у матчі чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

 • 11033 перегляди

КИЇВ. 9 листопад. УНН. У матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав "Андерлехт" захисника "синьо-жовтих" Богдана Михайліченка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Яремчук з’явився на полі зі стартовим свистком, на 61-й хвилині отримав жовту картку, а на 89-й — забив м’яч, який приніс його команді нічию з рахунком 1:1.

Роман Безус вийшов на заміну одразу по перерві, а Ігор Пластун не потрапив до заявки на гру.

Примітно, що через позитивний тест українця зі складу гостей на коронавірус повноцінного дербі підопічних Андрія Шевченка не вийшло.

Також відзначимо, що маючи в активі 13 очок, “Гент” посідає 12-у сходинку в турнірній таблиці Про Ліги. “Андерлехт” із 23-ма пунктами — третій.

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