Гол Яремчука врятував "Гент" від поразки у матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. У матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав "Андерлехт" захисника "синьо-жовтих" Богдана Михайліченка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Яремчук з’явився на полі зі стартовим свистком, на 61-й хвилині отримав жовту картку, а на 89-й — забив м’яч, який приніс його команді нічию з рахунком 1:1.
Роман Безус вийшов на заміну одразу по перерві, а Ігор Пластун не потрапив до заявки на гру.
Примітно, що через позитивний тест українця зі складу гостей на коронавірус повноцінного дербі підопічних Андрія Шевченка не вийшло.
Також відзначимо, що маючи в активі 13 очок, “Гент” посідає 12-у сходинку в турнірній таблиці Про Ліги. “Андерлехт” із 23-ма пунктами — третій.