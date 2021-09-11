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Гол Яремчука принес "Бенфике" разгромный выигрыш перед матчем с "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В 4-м туре чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на выезде нанесла сокрушительное поражение "Санта-Кларе", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинский футболист вышел на поле на 63-й минуте, а на 68-й забил последний мяч своей команды во встрече. Также отличились дважды Нуньес, Силва и Пинью.

Набрав 15 очков, “Бенфика” сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Заметим, что “Орлы” проведут 14 сентября поединок группового раунда Лиги чемпионов с киевским “Динамо”.

Напомним

Роналду оформил дубль в первой игре после возвращения в “Манчестер Юнайтед”.

Украинские Национальные Новости

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