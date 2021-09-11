Гол Яремчука приніс "Бенфіці" розгромний виграш перед матчем з "Динамо"

Деталі

Український футболіст вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 68-й забив останній м’яч своєї команди в зустрічі. Також відзначилися двічі Нуньєс, Сілва та Пінью.

Набравши 15 очок, "Бенфіка" наразі посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

Зауважимо, що "Орли" проведуть 14 вересня поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів із київським "Динамо".

Нагадаємо

Роналду оформив дубль у першій грі після повернення в "Манчестер Юнайтед".