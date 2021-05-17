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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Гол вратаря подарил "Ливерпулю" победу в матче АПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. "Ливерпуль" в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги праздновал выигрыш над "Вест Бромвичем" во встрече на стадионе "Хоторнс", передает корреспондент УНН.

Гол вратаря подарил "Ливерпулю" победу в матче АПЛ

Детали

Нападающий хозяев Робсон-Кану открыл счет на 15 минуте баталии, но Мохамед Салах выровнял положение на 33-й.

На 5 компенсированной ко второму тайму минуте “мерсисайдцы” заработали право на угловой. В штрафной хозяев пришел бразильский голкипер Алиссон, который выиграл верховую борьбу и ударом головой направил мяч в сетку ворот (2:1).

Отметим, что за два тура до конца сезона “Ливерпуль” уступает “Челси”, который в нужном для “мерсисайдцев” четвертом месте, всего один балл. Еще три очка “Ливерпуль” проигрывает “Лестеру”.

Напомним

Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на Евро-2020.

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