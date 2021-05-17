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The Guardian

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Гол воротаря подарував "Ліверпулю" перемогу у матчі АПЛ

Київ • УНН

 • 14795 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. "Ліверпуль" у рамках 36 туру Англійської Прем'єр-ліги святкував виграш над "Вест Бромвічем" у зустрічі на стадіоні "Хоторнс", передає кореспондент УНН.

Гол воротаря подарував "Ліверпулю" перемогу у матчі АПЛ

Деталі

Нападник господарів Робсон-Кану відкрив рахунок на 15 хвилині баталії, але Мохамед Салах вирівняв становище на 33-й.
На 5 компенсованій до другого тайму хвилині “мерсисайдці” заробили право на кутовий. У штрафний господарів прийшов бразильський голкіпер Аліссон, який виграв верхову боротьбу та ударом головою направив м’яч у сітку воріт (2:1).

Зазначимо, що за два тури до завершення сезону “Ліверпуль” поступається “Челсі”, який на потрібному для “мерсисайдців” четвертому місці, всього один бал. Ще три очки “Ліверпуль” програє “Лестеру”.

Нагадаємо

Збірна Нідерландів оголосила розширену заявку на Євро-2020.

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