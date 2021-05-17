Гол воротаря подарував "Ліверпулю" перемогу у матчі АПЛ

Деталі

Нападник господарів Робсон-Кану відкрив рахунок на 15 хвилині баталії, але Мохамед Салах вирівняв становище на 33-й.

На 5 компенсованій до другого тайму хвилині “мерсисайдці” заробили право на кутовий. У штрафний господарів прийшов бразильський голкіпер Аліссон, який виграв верхову боротьбу та ударом головою направив м’яч у сітку воріт (2:1).

Зазначимо, що за два тури до завершення сезону “Ліверпуль” поступається “Челсі”, який на потрібному для “мерсисайдців” четвертому місці, всього один бал. Ще три очки “Ліверпуль” програє “Лестеру”.

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