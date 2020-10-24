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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65933 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100299 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117584 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95160 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100443 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Гол украинца помог Михайленко с победы дебютировать во главе клуба с Кипра

Гол украинца помог Михайленко с победы дебютировать во главе клуба с Кипра

Киев  •  УНН

 • 12417 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украинский хавбек клуба “Пафос” Орест Кузык отметился забитым голом в матче 8-го тура чемпионата Кипра против команды “Кармиотисса”, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Поединок завершился уверенным выигрышем “Пафоса” — 3:0. Полный поединок за победителей сыграл голкипер из Украины Артур Рудько.

Для украинского болельщика этот поединок интересен из-за дебюта экс-наставника “Днепра” Дмитрия Михайленко на тренерском мостике хозяев.

Примечательно, что после 8-ми туров “Пафос” расположился на 7-й строчке.

Украинские Национальные Новости

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