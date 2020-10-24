Гол украинца помог Михайленко с победы дебютировать во главе клуба с Кипра

Поединок завершился уверенным выигрышем “Пафоса” — 3:0. Полный поединок за победителей сыграл голкипер из Украины Артур Рудько.

Для украинского болельщика этот поединок интересен из-за дебюта экс-наставника “Днепра” Дмитрия Михайленко на тренерском мостике хозяев.

Примечательно, что после 8-ми туров “Пафос” расположился на 7-й строчке.