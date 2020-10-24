Гол українця допоміг Михайленку з перемоги дебютувати на чолі клубу з Кіпру

Поєдинок завершився впевненим виграшем “Пафоса” — 3:0. Повний поєдинок за переможців відіграв голкіпер з України Артур Рудько.

Для українського вболівальника цей поєдинок цікавий через дебют екснаставника “Дніпра” Дмитра Михайленка на тренерському місткі господарів.

Примітно, що після 8-ми турів “Пафос” розташувався на 7-й сходинці.