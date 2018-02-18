Гол Цыганкова принес "Динамо" победу над "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В первом домашнем матче 2018 года киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" донецкий "Олимпик" в игре 20-го тура УПЛ. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Игра началась с довольно спокойного темпа, первые минуты прошли в борьбе за инициативу. Благодаря активному высокому прессингу "бело-синие" достаточно быстро прибрали инициативу к своим рукам, но напряжение у ворот гостей долгое время не возникало.
Тем не менее, уже в середине тайма "динамовцы" повели в счете благодаря реализации стандартного положения. Николай Морозюк выполнил штрафной удар, мяч после рикошета отскочил к Виктору Цыганкову, и тот быстро сориентировался и прицельно пробил по воротам Махарадзе, который только коснулся мяча, но не отбил его. До завершения первого тайма гости не сумели создать каких-то контраргументов.
Дончане отошли от своей традиционной оборонительной тактики в начале второй половины игры, но долгое время не создавали угроз воротам Дениса Бойко. Однако на 61-й минуте Кисель после навеса Геннадия Пасича попал в штангу ворот "Динамо". Через несколько минут хозяева поля ответили опасным ударом Никиты Бурды головой после навеса со штрафного в исполнении Виктора Цыганкова.
На последних минутах на поле появился Мбокани, который заменил Жуниора Мораеса. Уже в компенсированное время конголезец пытался отличиться голом, но не попал. Возможность оформить дубль имел и Цыганков, но и его удару не хватило точности. И лучший момент сделать счет 2:0, а также отметиться голом в дебютной игре имел Вербич, но не использовал выход один на один с Махарадзе, пробив в голкипера - 1:0.
Отметим, что в турнирной таблице "Динамо" с 42 очками идет вторым уступая "Шахтеру" 3-мя баллами. "Олимпик" седьмой - 25 очков.
Напомним, на стадионе "Спирос Луис" состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между афинским "АЕК" и киевским "Динамо".