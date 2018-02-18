Гол Циганкова приніс "Динамо" перемогу над "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У першому домашньому матчі 2018 року київське "Динамо" приймало на "Олімпійському" донецький "Олімпік" в грі 20-го туру УПЛ. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Гра розпочалася за доволі спокійного темпу, перші хвилини минули у боротьбі за ініціативу. Завдяки активному високому пресингу "біло-сині" досить швидко прибрали ініціативу до своїх рук, але напруження біля воріт гостей довгий час не виникало.
Тим не менше, вже у середині тайму "динамівці" повели в рахунку завдяки реалізації стандартного положення. Микола Морозюк виконав штрафний удар, м’яч після рикошету відскочив до Віктора Циганкова, і той швидко зорієнтувався та прицільно пробив по воротах Махарадзе, який лише торкнувся м’яча, але не відбив його. До завершення першого тайму гості не зуміли створити якихось контраргументів.
Донеччани відійшли від своєї традиційної оборонної тактики на початку другої половини гри, але довгий час не створювали загроз воротам Дениса Бойка. Однак на 61-й хвилині Кисіль після навісу Геннадія Пасича поцілив у стійку воріт "Динамо". За кілька хвилин господарі поля відповіли небезпечним ударом Микити Бурди головою після навісу зі штрафного у виконанні Віктора Циганкова.
На останніх хвилинах на полі з’явився Дьємерсі Мбокані, який замінив Жуніора Мораеса. Вже у компенсований час конголезець намагався відзначитись голом, але не влучив. Нагоду оформити дубль мав і Циганков, але, і його удару забракло влучності. Та найкращий момент зробити рахунок 2:0, а також відзначитись голом у дебютній грі мав Вербич, але не використав вихід сам-на-сам з Махарадзе, пробивши у голкіпера – 1:0.
Відзначимо, що в турнірній таблиці "Динамо" з 42 очками йде другим поступаючись "Шахтарю" 3-ма балами. "Олімпійк" сьомий – 25 очок.
Нагадаємо, на стадіоні “Спірос Луїс” відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між афінським “АЕКом” та київським “Динамо”.