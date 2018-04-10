Гол пяткой позволил украинцу попасть в символическую сборную тура чемпионата Казахстана

Украинский новичок “Тобола” Антон Шиндер забил свои дебютные голы, записав в свой актив сразу дубль в ворота “Атырау”. Второй забитый мяч форварда стал украшением тура, который взлета пяткой переправил мяч в сетку соперника.

Примечательно, что в составе “Тобола” также выступают украинцы Василий Кобин, Дмитрий Непогодов, а также экс-полузащитник “Днепра” Джаба Канкава, который и стал автором победного гола встречи — 3:2.

Заметим, что 30-летний уроженец города Сумы Шиндер начинал карьеру в немецком ФК “Ян”, успел поиграть за “Таврию”, “Шахтер”, “Черноморец”, “Ворсклу” и российский “Амкар”.