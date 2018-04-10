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Гол п'ятою дозволив українцю потрапити до символічної збірної туру чемпіонату Казахстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Професійна футбольна ліга Казахстану визначила символічну збірну четвертого туру Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт ПФЛ Казахстану.

Український новачок “Тоболу” Антон Шиндер забив свої дебютні голи, записавши в свій актив відразу дубль у ворота “Атирау”. Другий забитий м’яч форварда став окрасою туру, який зльоту п’ятою переправив м’яч у сітку суперника.

Примітно, що у складі “Тобола” також виступають українці Василь Кобін, Дмитро Нєпогодов, а також екс-півзахисник “Дніпра” Джаба Канкава, який і став автором переможного голу зустрічі — 3:2.

Зауважимо, що 30-річний уродженець міста Суми Шиндер розпочинав кар’єру в німецькому ФК “Ян”, встиг пограти за “Таврію”, “Шахтар”, “Чорноморець”, “Ворсклу” та російський “Амкар”.

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