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Гол мексиканца Негрете признан лучшим в истории чемпионатов мира

Гол мексиканца Негрете признан лучшим в истории чемпионатов мира

Киев  •  УНН

 • 20489 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. ФИФА обнародовала итоги голосования за лучший забитый гол в истории чемпионатов мира по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Великолепный удар в падении Негрете в матче с Болгарией на чемпионате мира ФИФА-1986 Мексике был избран футбольными болельщиками со всего мира лучшим взятием ворот в истории чемпионата мира ФИФА.

В финале голосования удар Негрете набрал больше голосов, чем дальний выстрел взлета бразильца Эдера в матче с СССР на мундиале-1982 в Испании. Оба гола прошли путь от 1/16 финала, по пути обойдя другие красивые мячи.

Отметим, что с 31 марта по 9 апреля ФИФА пригласила болельщиков принять участие в выборе лучшего гола на странице чемпионата мира ФИФА в Facebook с 32 отличных мячей, забитых в финальных турнирах чемпионата мира.

Кроме того добавим, на мундиале-1986 мексиканцев в 1/4 финала остановили ФРГ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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