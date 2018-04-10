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Гол мексиканця Негрете визнаний найкращим в історії чемпіонатів світу

Гол мексиканця Негрете визнаний найкращим в історії чемпіонатів світу

Київ • УНН

 • 20490 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. ФІФА оприлюднила підсумки голосування за найкращий забитий гол в історії чемпіонатів світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Чудовий удар в падінні Негрете в матчі з Болгарією на чемпіонаті світу ФІФА-1986 Мексиці був обраний футбольними вболівальниками з усього світу найкращим взяттям воріт в історії чемпіонату світу ФІФА.

У фіналі голосування удар Негрете набрав більше голосів, ніж дальній постріл зльоту бразильця Едера в матчі з СССР на Мундіалі-1982 в Іспанії. Обидва голи пройшли шлях від 1/16 фіналу, по шляху обійшовши інші красиві м’ячі.

Зазначимо, що з 31 березня по 9 квітня ФІФА запросила уболівальників взяти участь у виборі найкращого голу на сторінці чемпіонату світу ФІФА в Facebook з 32 відмінних м’ячів, забитих у фінальних турнірах чемпіонату світу.

Крім того додамо, на Мундіалі-1986 мексиканців в 1/4 фіналу зупинили ФРН.

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