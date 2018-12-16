Гол Малиновского привел к очередной победе "Генка" в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинский легионер “Генка” продолжил результативные выступления за свой коллектив в чемпионате Бельгии, передает корреспондент УНН.
На 33 минуте домашней встречи с ФК “Остенде” полузащитник сборной Украины одним касанием обработал мяч и решился на дальний выстрел с левой ноги. Как следствие вратарь гостей не сумел помешать полету мяча. Точку в противостоянии на 74 минуте установил Саматов — 2:0.
Таким образом, в 18 матчах чемпионата Бельгии за “Генк” Малиновский забил 8 голов и отдал 6 результативных пасов.
Добавим, что “Генк” набрал 42 очка и на 7 пунктов оторвался от ближайшего преследователя “Брюгге”.