Гол Маліновського призвів до чергової перемоги "Генку" в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Український легіонер “Генку” продовжив результативні виступи за свій колектив в чемпіонаті Бельгії, передає кореспондент УНН.
На 33 хвилині домашньої зустрічі із ФК “Остенде” півзахисник збірної України одним дотиком обробив м’яч та наважився на дальній постріл з лівої ноги. Як наслідок воротар гостей не зумів стати на заваді польоту м’яча. Крапку у протистоянні на 74 хвилині встановив Самата — 2:0.
Таким чином, в 18 матчах чемпіонату Бельгії за “Генк” Маліновський забив 8 голів і віддав 6 результативних пасів.
Додамо, що “Генк” набрав 42 очки і на 7 пунктів відірвався від найближчого переслідувача “Брюгге”.