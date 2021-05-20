Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в финале Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжил результативные выступления за рубежом. На этот раз футболист вместе с "Аталанты" соревновался с "Ювентусом" в финале Кубка Италии, передает корреспондент УНН.
Детали
Первым в поединке отметился представитель “Старой синьоры” Деян Кулусевски (31 мин) благодаря удару под дальнюю штангу. Однако на 41 минуте Малиновский установил паритет в игре. Украинец принял мяч на границе штрафной площадке от Хатебура, и с левой ноги нанес точный удар в створ ворот Буффона.
Но в итоге поединок завершился со счетом 1:2 в пользу “Ювентуса”. Победный гол на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.
Примечательно, что Малиновский покинул поле на 68 минуте. В его пассиве желтая карточка (36 мин).
Заметим, что Малиновский отмечается результативным действием уже в 11-м поединке подряд за “Аталанту”. Последний раз украинец пошел без результативных действий еще в плей-офф Лиги чемпионов (16 марта) против “Реала”.
Этот поединок стал для нашего земляка 41-м во всех турнирах этого сезона по бергамцив — 9 голов (1 с пенальти).
Дополнение
“Ювентус” в 14-й раз стал обладателем Кубка Италии.