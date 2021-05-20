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Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в финале Кубка Италии

Киев • УНН

 • 11957 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжил результативные выступления за рубежом. На этот раз футболист вместе с "Аталанты" соревновался с "Ювентусом" в финале Кубка Италии, передает корреспондент УНН.

Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в финале Кубка Италии

Детали

Первым в поединке отметился представитель “Старой синьоры” Деян Кулусевски (31 мин) благодаря удару под дальнюю штангу. Однако на 41 минуте Малиновский установил паритет в игре. Украинец принял мяч на границе штрафной площадке от Хатебура, и с левой ноги нанес точный удар в створ ворот Буффона.

Но в итоге поединок завершился со счетом 1:2 в пользу “Ювентуса”. Победный гол на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.

Примечательно, что Малиновский покинул поле на 68 минуте. В его пассиве желтая карточка (36 мин).

Заметим, что Малиновский отмечается результативным действием уже в 11-м поединке подряд за “Аталанту”. Последний раз украинец пошел без результативных действий еще в плей-офф Лиги чемпионов (16 марта) против “Реала”.

Этот поединок стал для нашего земляка 41-м во всех турнирах этого сезона по бергамцив — 9 голов (1 с пенальти).

Дополнение

“Ювентус” в 14-й раз стал обладателем Кубка Италии.

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