Гол Маліновського не врятував "Аталанту" від поразки у фіналі Кубку Італії

Деталі

Першим у поєдинку відзначився представник "Старої синьйори" Деян Кулусевскі (31 хв) завдяки удару під дальню штангу. Проте на 41 хвилині Маліновський встановив паритет у грі. Українець прийняв м'яч на межі штрафного майданчику від Хатебура, і з лівої ноги завдав точного удару в площину воріт Буффона.

Але у підсумку поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь "Ювентуса". Переможний гол на 73-й хвилині забив Федеріко Кьєза.

Примітно, що Маліновський покинув поле на 68 хвилині. В його пасиві жовта картка (36 хв).

Зауважимо, що Маліновський відзначається результативною дією вже в 11-му поєдинку поспіль за "Аталанту". Востаннє українець пішов без результативних дій ще у плей-офф Ліги чемпіонів (16 березня) проти "Реалу".

Цей поєдинок став для нашого земляка 41-м у всіх турнірах цього сезону за бергамців – 9 голів (1 з пенальті).

Доповнення

"Ювентус" в 14-й раз став володарем Кубка Італії.