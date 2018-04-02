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Гол дебютанта Кайоде помог "Шахтеру" разгромить "Зарю"

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В одном из центральных матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги “Шахтер” в Запорожье встретился с “Зарей”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

“Шахтер” сразу захватил инициативу и в дебюте организовал несколько опасных моментов: сначала защитники луганчан не позволили нанести акцентированный удара Марлосу, затем Тайсон пробил рядом со штангой, а на 6-й минуте после мощного удара Фреда мяч в штрафной попал в руку Сватку, однако арбитр нарушения правил в этом эпизоде ​​не углядел.

На 10-й минуте голкипер Андрей Лунин спас луганчан, когда в упор бил Феррейра, а добивание Алана Патрика заблокировал Опанасенко. Вскоре Лунин совершил очередной сейв, отбив удар головой Феррейры с близкого расстояния. Хозяева пытались действовать на контратаках, однако подопечные Паулу Фонсеки в обороне не допускали ошибок. А на 41-й минуте “горняки” таки воплотили в гол свое преимущество. Тайсон завершил быструю комбинацию после розыгрыша стандарта, воспользовавшись пасом Марлоса — 1:0.

На старте второго тайма Тайсон мог стать автором дубля, но раз спас луганчан Лунин. Вскоре вратарь “Зари” вновь оказался в центре внимания, когда отразил удар Степаненко. На 61-й минуте дончане удвоили результат. Голевую атаку длинным пасом начал Андрей Пятов, мяч подхватил Бутко, прострелил в центр штрафной, где Факундо Феррейра никто не помешал поразить ворота — 2:0. На 90 + 1-й минуте вместо Феррейры на поле появился нигериец Кайоде и в своем дебютном поединке отметился голом. Лунин неуверенно сыграл после подачи углового, мяч отскочил к Оларенважу, который использовал свой шанс — 3:0.

“С „Зарей“ всегда сложно благодаря ее командным свойствам. Мы очень уважаем соперника. Не позволили луганчанам создать хотя бы один голевой шанс, сыграв почти идеальный матч с точки зрения обороны, а в атаке имели множество моментов. Могли победить с крупным счетом, однако Лунин провел великолепный поединок”, — отметил Фонсека.

Стоит отметить, что аргентинский форвард Феррейра отличился уже 20-м голом в УПЛ в сезоне-2017/18.

Заметим, что “Шахтер” продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата имея 6 очков преимущества над “Динамо”. Следующий матч “оранжево-черные” проведут 7 апреля во Львове с “Вересом”, а на “Зарю” ожидает игра с “Динамо”.

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