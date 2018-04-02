Гол дебютанта Кайоде допоміг "Шахтарю" розгромити "Зорю"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В одному із центральних матчів 25-го туру Української Прем’єр-ліги “Шахтар” у Запоріжжі зустрівся із “Зорею”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “оранжево-чорних”.
“Шахтар” одразу захопив ініціативу і в дебюті організував кілька небезпечних моментів: спочатку захисники луганчан не дозволили завдати акцентованого удару Марлосу, потім Тайсон пробив поруч зі штангою, а на 6-й хвилині після потужного удару Фреда м’яч у штрафному влучив у руку Сватку, однак арбітр порушення правил у цьому епізоді не вгледів.
На 10-й хвилині голкіпер Андрій Лунін урятував луганчан, коли впритул бив Факундо Феррейра, а добивання Алана Патріка заблокував Опанасенко. Невдовзі Лунін здійснив черговий сейв, відбивши удар головою Факундо Феррейри з близької відстані. Господарі намагались діяти на контратаках, проте підопічні Паулу Фонсеки в обороні не припускалися помилок. А на 41-й хвилині “гірники” таки втілили в гол свою перевагу. Тайсон завершив швидку комбінацію після розіграшу стандарту, скориставшись пасом Марлоса — 1:0.
На старті другого тайму Тайсон міг стати автором дубля, але вкотре врятував луганчан Лунін. Незабаром воротар “Зорі” знов опинився в центрі уваги, коли відбив удар Степаненка. На 61-й хвилині донеччани подвоїли результат. Гольову атаку довгим пасом розпочав Андрій Пятов, м’яч підхопив Бутко, прострілив до центру штрафного, де Факундо Феррейрі ніхто не завадив вразити ворота — 2:0. На 90+1-й хвилині замість Феррейри на полі з’явився нігерієць Кайоде й у своєму дебютному поєдинку відзначився голом. Лунін невпевнено зіграв після подачі кутового, м’яч відскочив до Оларенважу, який використав свій шанс — 3:0.
“Із „Зорею“ завжди складно завдяки її командним властивостям. Ми дуже поважаємо суперника. Не дозволили луганчанам створити бодай один гольовий шанс, зігравши майже ідеальний матч із точки зору оборони, а в атаці мали безліч моментів. Могли перемогти з більшим рахунком, однак Лунін провів чудовий поєдинок”, — зауважив Фонсека.
Варто зазначити, що аргентинський форвард Феррейра відзначився вже 20-м голом в УПЛ у сезоні-2017/18.
Зауважимо, що “Шахтар” і надалі очолює турнірну таблицю чемпіонату маючи 6 очок переваги над “Динамо”. Наступний матч “оранжево-чорні” проведуть 7 квітня у Львові з “Вересом”, а на “Зорю” очікує гра із “Динамо”.