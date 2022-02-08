Гол бразильца принес “Динамо” победу в очередном спарринге заграницей

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15 марта, 19:03 • 102920 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134698 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118712 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112583 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102234 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100180 просмотра

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Киев • УНН

 • 14032 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Киевское “Динамо” провело четвертый контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Подопечные Мирчи Луческу смогли забить победный мяч на 84 минуте, и взятие ворот получилось очень красивым. “Динамовцы” разыграли быструю атаку, Тимчик прострелил с правого фланга, Цыганков пяткой отдал пас на Буяльского, Виталий перевел параллельно линии ворот на Витиньйо (при этом Шапаренко пропустил мяч под собой), и бразилец в касание пробил точно в угол — 1:0.

Напомним

Ранее “Динамо” разгромило “Лудогорец” (4:1), победили “Чукарички” (3:2) и свели вничью матч с “Левски” (1:1).

Украинские Национальные Новости

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