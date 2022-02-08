Гол бразильца принес “Динамо” победу в очередном спарринге заграницей

Детали

Подопечные Мирчи Луческу смогли забить победный мяч на 84 минуте, и взятие ворот получилось очень красивым. “Динамовцы” разыграли быструю атаку, Тимчик прострелил с правого фланга, Цыганков пяткой отдал пас на Буяльского, Виталий перевел параллельно линии ворот на Витиньйо (при этом Шапаренко пропустил мяч под собой), и бразилец в касание пробил точно в угол — 1:0.

Напомним

Ранее “Динамо” разгромило “Лудогорец” (4:1), победили “Чукарички” (3:2) и свели вничью матч с “Левски” (1:1).