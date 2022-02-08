Гол бразильця приніс “Динамо” перемогу у черговому спарингу закордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Київське “Динамо” провело четвертий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Підопічні Мірчі Луческу змогли забити переможний м’яч на 84 хвилині, і взяття воріт вийшло дуже красивим. “Динамівці” розіграли швидку атаку, Тимчик прострілив із правого флангу, Циганков п’яткою віддав пас на Буяльського, Віталій перевів паралельно лінії воріт на Вітіньйо (при цьому Шапаренко пропустив м’яч під собою), і бразилець у дотик пробив точно в кут — 1:0.
Нагадаємо
Раніше “Динамо” розгромило “Лудогорець” (4:1), перемогли “Чукарички” (3:2) та звели в нічию матч з “Левськи” (1:1).