Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать

2 февраля исполняется 11 лет со дня смерти известного украинского музыканта, фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. УНН предлагает подборку из 5-и композиций музыканта, которые не оставят слушателей равнодушными.

Кузьма погиб 2 февраля 2015 года в результате смертельного ДТП.

Артисту было 46 лет. Стоит отметить, что композиции Андрея приобрели еще большую популярность после кончины знаменитости. Хотя Кузьмы уже давно нет, однако его треки и поныне чрезвычайно актуальны.

"Старые фотографии"

Эта песня относится к наиболее интимным и искренним в творчестве Кузьмы. Она родилась из конкретного периода его жизни — времени воспоминаний о друзьях и пережитых моментах. Текст построен так, что каждый слушатель может узнать в нем собственную историю. Философия композиции выходит за пределы личного и превращается в универсальное осмысление времени, памяти и потерь.





"Нас кинули"

Андрей Кузьменко никогда не избегал острых тем. Живя в независимом государстве, он позволял себе откровенно говорить о власти и ответственности власть имущих. В песне "Нас кинули" Кузьма иронично и жестко высмеивает тех, для кого Украина — лишь ресурс, а не страна, которую нужно развивать. Именно прямота, четкость и отсутствие полутонов сделали этот трек особенно сильным и принесли артисту искреннее доверие и уважение слушателей.

"Люди как корабли"

Одна из самых глубоких философских композиций Кузьмы, в которой человеческие жизни предстают в виде кораблей, затерянных в безбрежном море. Автор точно передает ощущение поиска собственного пути, борьбы с обстоятельствами и страха утонуть под давлением реальности. Эта песня — напоминание о том, что штормы неизбежны, но даже в самые темные моменты важно не потерять человечность и внутренний свет.





"Сам себе страна"

Патриотизм Кузьмы был не показным, а внутренним и глубоким. Он искренне не понимал, почему украинцы отказываются от собственного государства, ища лучшей жизни где-то еще. Композиция "Сам себе страна" стала своеобразным манифестом — она формировала чувство ответственности за свою землю и пробуждала гордость за то, как классно быть украинцем.





"Мам"

Кузьма писал не только на патриотическую или социальную тематику. Песня "Мам" — одна из самых сильных лирических работ артиста. В ней нет вымышленных образов или пафоса: Кузьма просто говорит то, что давно носил в сердце. Именно эта простота и искренность делают композицию чрезвычайно трогательной.





